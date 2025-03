CasoResinovich Exxx…Polzive!!! Cosa ci hanno raccontato in questi anni? L’amico speciale di Lilly scarica il petardo sulla Procura di Trieste: “Suicidio inverosimile. Spero che i magistrati si decidano a cercare chi ha davvero commesso questo delitto”.

Claudio Sterpin 86 anni tra pochi giorni, l’amico “speciale” di Liliana Resinovich non ha dubbi. «Il marito di Liliana conosce la verità sull’assassinio della moglie. Se non è stato lui a ucciderla, aiutato da qualcuno, è il mandante dell’ omicidio per ragioni economiche. Solo magistrati poco intelligenti, e mi assumo la responsabilità di ciò che dico, potevano credere a un inverosimile suicidio e illudersi che famigliari e amici ci credessero. Spero che la Procura, che ora dispone della super perizia di Cristina Cattaneo, dopo oltre tre anni si decida a cercare davvero chi ha commesso questo delitto». Intanto la nuova autopsia sul corpo di Liliana Resinovich, la 63enne sparita il 14 dicembre del 2021 e ritrovata morta il 5 gennaio 2022, impone alla procura di Trieste “una profonda rivalutazione dell’intero procedimento, forse con eventuali nuovi accertamenti e acquisizioni”. Lo scrive, in una nota, il procuratore facente funzioni di Trieste Federico Frezza che rende noto che “la perizia – affidata ai consulenti Cattaneo, Vanin, Leone e Tambuzzi – è stata depositata. Il pm assegnatario del procedimento non è più in procura a Trieste e il fascicolo è stato assegnato a un nuovo pubblico ministero e allo stesso procuratore, i quali sono “già al lavoro”.