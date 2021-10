GreenCrashFriuli Exxx…Polzive!!! Trieste blindata per i cortei NoGreenPass. Attese oltre 20mila persone. Città paralizzata. Rischio disordini.

Oggi a Trieste sono in programma ben due cortei Anti-Green pass, uno è in corso in queste ore con i sindacati di base in sciopero e l’altro é previsto per il primo pomeriggio.

Dalle ore 14.30 il coordinamento No Green Pass ha promosso una manifestazione e organizzato il corteo al quale parteciperanno i portuali e i rappresentanti di altri comparti lavorativi. Massima attenzione da parte delle forze dell’ordine. Il Questore Tittoni ha fatto sapere che per tutto il giorno nel capoluogo regionale è previsto un dispositivo di controllo rafforzato per vigilare sulla protesta. E’ evidente come su Trieste rimbalzino gli effetti dei disordini accaduti a Roma sabato scorso, per questo motivo il Coordinamento lavoratori portuali ha diffuso in volantino chiedendo a tutti di manifestare in modo pacifico. “In corteo – scrivono – non dobbiamo cadere in tranelli, infiltrazioni o quel che sia di fuorviante per una manifestazione per la libertà e per dire no al Green Pass”.

Ritrovo alle 14.30 all’Ausonia, mentre alle 16.30 una delegazione verrà ricevuta dal Prefetto.