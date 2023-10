GrandiFratelli Exxx…Polzive!!! Effetto Arianna Meloni e Mario Anzil in Friuli: l’ex forzista Govetto fa la tessera. In arrivo nuove iscrizioni dal Medio Friuli. Cesarino Toso: il vice presidente è la novità politica del momento.

Il Friuli smentisce i gufi che attribuiscono alla nuova responsabile del tesseramento di Fratelli d’Italia, Arianna Meloni, un calo di iscritti. Il Nordest, secondo rimbalzi da piazza Unità d’Italia Trieste e borgo Grazzano Udine, è in controtendenza. Vengono confermati tutti i tesserati e vi sono novità sul fronte iscrizioni. Non ultima quella dell’ex forzista ciellino e consigliere comunale a Udine, Govetto, che la settimana scorsa ha ricevuto la nuova tessera dalle mani del capogruppo in consiglio comunale Luca Vidoni. Govetto era stato eletto come indipendente nella lista dei BenitoRemix ora è anche tesserato. Un’iscrizione “pesante” se vista in chiave congressuale cittadino. Non è una novità che l’ex forzista punti ad ottenere un ruolo di vertice nel nuovo assetto del partito a Udine. Le manovre e i primi incontri sono già avviati. Come la scintillante kermesse rivignanese organizzata venerdì scorso da Mario Anzil al locale “Al Moraràt”. La delegazione codroipese guidata dal Richelieu del Medio, Cesarino Toso, ha espresso pareri entusiasmanti sul vice presidente della giunta giudicando la sua agibilità politica come: “la novità del momento e per questo motivo Fedriga lo segue”. Inevitabile il riferimento alle tessere e al congresso provinciale di Udine dove l’area sulla sponda sinistra del Tagliamento svolgerà un ruolo di primo piano.