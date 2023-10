GrappinoIsontino Exxx…Polzive!!! Da Grado a Gorizia il centrodestra va in testacoda. Decimata la giunta Ziberna. Il caso Bellan. Scintille con Udc. Alla friulana Artico la delega alla capitale della cultura. A Grado Fratelli d’Italia si smarca da Forza Italia e Lega.

Indubbiamente l’Isonzo mantiene ancora intatta la sua caratteristica bellicosa. Dalle feroci battaglie del ‘900 a quelle di oggi (per fortuna senza vittime), il fiume riesce ancora ad infettare le aree adiacenti al corso d’acqua. Da Gorizia a Grado il fiume si allarga e accade l’imprevedibile. Nel capoluogo, dopo appena un anno dalle elezioni, la giunta è già polverizzata. Tutto è partito con le (inaspettate?) dimissioni di Arianna Bellan, in odore di interessi in conflitto per via dei suoi diretti impegni imprenditoriali in Borgo Castello. L’assessora era la delegata ai grandi eventi e, da imprenditrice (gestisce un esercizio pubblici), pare avesse partecipato a un bando del Pnrr da 20 milioni di euri proprio specifico su Borgo Castello. Per evitare attacchi dall’opposizione e provocare ulteriori passi falsi alla giunta Ziberna, l’assessora ha scelto la strada delle dimissioni. Che hanno creato un effetto domino pauroso. La questione è politica ed è legata ad Autonomia Responsabile di Renzo Tondo. Bellan si era dimessa da consigliere, eletta nella lista di Tondo, per far entrare Daidone. Quest’ultimo farà l’assessore e resterà consigliere. Nell’incastro si presenta la figura dell’assessore al bilancio Lucio Beltrame che non vedeva l’ora di abbandonare la nave. E se ne va. Le sue deleghe andranno a Paolo Lazzeri che però è a mezzo servizio in quanto convalescente e sottoposto a cure riabilitative causa un ictus che lo ha colpito tempo fa. Nell’impazzimento giuntale, resta col cerino in mano l’Udc che può contare, ufficialmente, su un gruppo di tre consiglieri (Furlan, Mastroianni e Paoletti). Il caso è atomico: Alla lista di Tondo, con un solo consigliere, viene riconosciuto un assessore, all’Udc nulla. Esclusi. Sulle montagne russe goriziane irrompe il caso Patrizia Artico (al posto della Bellan) che entrerà in giunta assieme Daidone (al posto di Lucio Beltrame). La sangiorgina Artico avrà sulle spalle tutta l’organizzazione di Gorizia capitale europea della cultura che era in capo al sindaco Ziberna. Una responsabilità molto pesante visto che il sindaco si è liberato della rogna e, caso strano, l’assessore Fabrizio Oreti, forse l’amministratore più presente sui social di tutta la regione, con delega alla cultura, eventi culturali, coordinamento del sistema teatrale, museale e beni storici, è stato escluso dall’evento più importante di Gorizia degli ultimi 100 anni. A Grado la situazione è ancora più complicata per via delle sportellate che Fratelli d’Italia ha tirato agli alleati. Caduto Kovatsch, il centrodestra sull’isola non esiste più e, come accade in tutte le regole che si rispettino, vi sono le eccezioni. Sembra che il centrodestra voglia tentare una “mediazione” triestina sul caso Grado, un nuovo vertice chiarificatore da convocarsi fra un paio di settimane. Inutile. Sull’isola, Fratelli d’Italia (vedi intervista a Rizzetto su profilo Fbook di Radio Badile. Risposta alle posizioni di Cisint e Savino) è intenzionata a tenere il punto consapevole che Forza Italia e Lega, pur in alleanza con Kovatsch non hanno speranze. Resta da decidere solo il nome del candidato sindaco che, secondo i BenitoRemix locali, non è un problema. Il nome c’è già. Dal canto loro, Forza Italia e Lega ripresenteranno Kovatsh, pur di averlo alleato, oppure tentare la carta Marin. Per Moretti (Pd) è ancora troppo presto. Il centrosinistra è unito e potrebbe approfittare delle divisioni del centrodestra. “Vedremo”.