GramoleNatalizie Exxx…Polzive!!! I canoni aumentano del 39%, il Consorzio di Bonifica Friulano sceglie la trattoria di Nimis per esaminare le problematiche organizzative. Paga consorziato randellato.

Mentre infuria la polemica relativamente all’aumento del 39% del canone dei servizi per il 2023, i vertici del Consorzio Bonifica Pianura Friulana si sono dati appuntamento, la settimana scorsa, nientemeno che in trattoria. Per la precisione a Nimis da Comelli. Per giustificare la scorpacciata a carico di Pantalone consorziato (3.000 euri), la presidente Clocchiatti ha precisato che: «…l’incontro conviviale può configurarsi anche come un momento colloquiale, al di fuori delle sedi istituzionali (!!!) e degli incontri ufficiali, di scambi ed opinioni e di esame delle problematiche attualmente presenti nell’organizzazione consortile». Argomento della serata l’aumento del canone e nessun ripensamento. Nemmeno dopo le vibranti proteste seguite alla notizia pubblicata su queste pagine. Per tal motivo, la lista “Acque terre friulane” aveva presentato un documento che proponeva una soluzione alternativa al rincaro del 39% tutto in un colpo. Come reso noto dal consigliere Furlano, che afferma: “Si poteva trovare una soluzione più temperata rispetto all’aumenti del 39%, per esempio contenere il ritocco non oltre il 20% e da applicarsi in maniera differenziata tra servizio idraulico e irriguo”. Proposta bocciata. Consorzio in trattoria a spese di pantalone, e agricoltori rimasti in mutande. Salti mortali per tenere in piedi l’azienda.