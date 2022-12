SindacatoMalato Exxx…Polzive!!! Si dimette Luca Visintini. Sinistra tramortita. “Panzeri mi ha dato 50mila euri. Mi dimetto”. Sospetti su 140mila euri passati dal Belgio all’Italia.

Sotto la lente dei magistrati sono finiti movimenti bancari di Visentini: 140mila euro in due anni passati dal Belgio all’Italia. Il sindacalista ha reso noto che: “ho deciso di farmi da parte dalla posizione e dalle funzioni di Segretario generale della ITUC fino alla riunione del consiglio generale dell’organismo mondiale di domani, 21 dicembre, quando la questione sarà valutata”.

Il leader mondiale del sindacato, Luca Visentini di Udine, si è dimesso-sospeso da tutte le cariche. Troppi sospetti sul suo operato e sulle “relazioni” col maneggione Antonio Panzeri cui era “di casa” nella sua abitazione.

Soldi in contanti presi per la campagna elettorale della Confederazione Internazionale dei Sindacati. Accettarli ha trascinato Luca Visentini, al vertice del sindacato mondiale, nel vortice del Qatargate, l’inchiesta della magistratura belga sulla “cricca” manovrata da Antonio Panzeri e che ha coinvolto il Parlamento europeo. Soldi arrivati dalla Ong “Fight Impunity”, di cui Panzeri era presidente, e consegnati in tre buste. L’altro ieri commentava:

«Ho accettato questa donazione in contanti per la qualità del donatore e per il suo carattere non profit – dice ora Visentini -. Non mi è stato chiesto né ho chiesto nulla in cambio del denaro e non sono state poste condizioni di alcun tipo per questa donazione. Questa donazione non è stata collegata ad alcun tentativo di corruzione, né di influenzare la mia posizione sindacale sul Qatar o su altre questioni, né di interferire con l’autonomia e l’indipendenza mia e del sindacato. Respingo apertamente ogni possibile accusa a questo proposito in quanto totalmente falsa».

Tutto ciò che ho fatto è stato fatto in buona fede. Essere coinvolto in questa indagine è stato uno shock per me e per la mia famiglia, e farò tutto il necessario per chiarire la situazione e dimostrare la mia innocenza”.

Il leader del sindacato Visentini, ha spiegato ai magistrati che quei soldi servivano per “rimborsare alcuni dei costi della mia campagna per il Congresso della ITUC (Confederazione Internazionale dei Sindacati)” e per “sostenere i costi di viaggio al Congresso (svoltosi a Melbourne ndr) per i sindacati che hanno mezzi finanziari limitati o inesistenti”. Nulla di strano, sostiene il sindacalista, e comunque “in conformità con le pratiche della ITUC”. Anche se la modalità del contante e delle buste non convince appieno gli investigatori. Sotto la lente dei magistrati ci sono finiti poi anche i movimenti bancari di Visentini: 140mila euro in due anni passati dal Belgio all’Italia. Ma anche queste cifre avrebbero una spiegazione, si tratterebbe infatti di trasferimenti regolari per il pagamento di alcuni mutui.