Mattinata di gran respiro economico per coloro che si sono sistemati nei ripari dorati delle Comunità Montane e Collinari del FriuliVG. Il nuovo ordinamento enti locali elaborato dall’assessore Roberti che manda in soffitta le Uti. In pratica reddito di cittadinanza all’insú per i poltronari-riciclati-trombati.

Un presidente potrà tirare fino a 4.300€/mese. Un componente del comitato esecutivo 1.250€.

Friuli latrina d’Italia.