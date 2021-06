GramoleFriulane Exxx…Polzive!!! Il sindaco di Dignano rinuncia a un contributo già concesso di 200mila euri per crescita e occupazione. Perchè pagare gli amministratori? Esclusivo

Proprio nel momento in cui sindaci e assessori protestano per chiedere un aumento-ritocco delle loro mesate, spunta un caso di scandalosa negligenza amministrativa. Il comune di Dignano al Tagliamento, nel precedente mandato, aveva predisposto un formidabile “Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020”, premiato dalla Regione con un importante finanziamento. Fra i progetti più interessanti e degni di attenzione c’era quello degli “orti con finalità sociali legati al complesso architettonico della Filanda Banfi”:198 mila euri ricevuti sull’unghia da Trieste relativi al recupero per la rigenerazione della filanda.

I soldi sono rimasti fermi nelle casse del comune perchè sindaco e assessori, in tutti questi anni, non hanno dimostrato nessun interesse per la comunità, per lo sviluppo sociale, per quello edilizio e per il lavoro. Polverizzati tutti i progetti imbastiti nei 5 anni precedenti il mandato del sindaco Orlando.

Perchè allora pagare i sindaci e gli assessori? Perchè pretendono il ritocco se ignorano i progetti già finanziati?

La delibera della giunta Orlando è del 19 maggio scorso. Nel documento si prende atto dell’impossibilità di svolgere in sicurezza le lavorazioni al piano terra e nelle aree esterne del fabbricato principale dell’ex Filanda Banfi e si rinuncia al contributo di Euro 198.778,00 concesso nel 2019 per la realizzazione dell’intervento “Orti Sociali a Dignano, recupero con finalità sociali della Filanda Banfi. Servizi di base a livello locale per la popolazione rurale”. Dignano infetta Regione malata.