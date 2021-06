De MonteAmato Exxx…Polzive!!! Delirio moroteo. Riccardi: Se un professionista è valido non servono i concorsi. Inquietanti le risposte sul vaccino. Fra due anni il direttore Sores andrà in pensione. Esclusivo

Clamorosamente pilatesca e disastrosa l’adunanza della 3a commissione regionale convocata dal presidente Moras ieri a Trieste per tentare di dissipare le ombre sul caso De Monte neo direttore della Sores. Il primo petardo contro i concorsi pubblici lo tira Tonutti, il braccio operativo dell’assessore: «Ho preferito la soluzione del comando all’incertezza di un concorso. I 4 aspiranti che si erano iscritti sono certamente capaci ma noi abbiamo bisogno di una figura 〈senza esperienza〉 che sia in grado di costruire un’unitarietà di sistema». Vieppiù che Tonutti ha parlato di “una prova” e, in un passaggio, di “nuova avventura”. Harrison Ford all’inseguimento dell’ambulanza.

Sul vacccino il direttore dell’Arcs si è scordato di quanto aveva affermato ai giornali: «De Monte sta aspettando un nuovo vaccino». Ieri invece ha ribadito che “Ragioni di salute consentono a De Monte di ritardare il più possibile la data del vaccino”. Tutti sanno che l’anestesista è contrario anche per ragioni familiari. E la prenotazione è fissata al 28 dicembre.

Ha chiuso i lavori l’assessore di-bianco-vestito che è stato costretto a ricorrere allo stagionato morotesimo del secolo scorso per eludere le bordate dell’opposizione. L’irritazione per la parola dimissioni, invocata dal Pd, lo ha fatto trasecolare al punto da scombinare i ragionamenti e scomodare il caso Eluana per prendere di mira Honsell che non ha mai nascosto l’apprezzamento del sindaco per De Monte: «Oggi non vi va più bene?». Ma il bello deve ancora venire, e si appalesa quando Riccardi, involontariamente, dà la stura a tutta la vicenda De Monte. Se un professionista è bravo e ha già superato dei concorsi non c’è bisogno di sottoporlo a nuovi esami. Avviso ai medici dirigenti per le prossime nomine a direttori generali di aziende: Non c’è bisogno della selezione, in Friuli basterà godere delle simpatie di un assessore.