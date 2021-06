CantineAperte Exxx…Polzive!!! La Lega friulana fa propaganda per i vini toscani da 300 euri a bottiglia: Rasi al suolo i progetti dell’assessore al vino Zannier. Esclusivo

Una delle pagina più lette dai friulani sulla piazza più famosa d’Italia è quella intestata a Marc Fontanini, un bel giovanotto friulano dal cognome prestigioso che richiama alla memoria il Monsignor Giusto da San Daniele. Il giovane Fontanini, snobbando tutte le ossessioni di Fedriga, Bini e Zannier sull’insuperabile qualità del vino friulano, si è fatto immortalare con una pregiatissima bottiglia di Sassicaia, uno dei vini rossi più famosi e costosi al mondo 〈nei ristoranti friulani la magnum viene venduta a 750 euri〉. La foto è corredata dal commento di Marc in un friulano infallibile: “Un bon taj di neri…”. Dopo il Carducci anche i Fontanini apprezzano Bolgheri, il piccolo borgo toscano famoso per i pregiatissimi vini rossi. La foto, ovviamente, ha scatenato l’interesse e la golosità di autorevoli leghisti friulani che, ignorando il nuovo slogan “Io sono Friuli” si sono fiondati sulla tastiera per invitare il giovane Marc ad acquistare il pregiatissimo vino: 300 euri a bottiglia. Rinaldo Bosco, stregato dal vinello, lo invita ad acquistare una cassetta da 6: totale 1.800 euri, il doppio della paga mensile di un operaio. Mentre tal Pietro Fontanini, preoccupato, gli chiede se ha comprato o meno il vinello toscano. Chiude il siparietto l’esponente di Progetto Fvg Della Negra che apprezza la scelta del vino toscano e anzi, arricchisce l’eventuale condivisione proponendo un raduno conviviale con un vino piemontese. Insomma, il vino friulano fa schifo.