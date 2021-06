RedipugliaFerita Exxx…Polzive!!! Sul Sacrario Riccardi-Videla invoca il rispetto delle regole. Su De Monte difende le violazioni del Decreto di nomina di Tonutti. Oggi la presentazione al Sores. Esclusivo

I petardi attorno allo scandaloso caso De Monte continuano a esplodere. Alle 14.30 di oggi è prevista la convocazione della terza commissione consiliare in consiglio regionale e poco dopo la presentazione del dottor De Monte al Sores di Palmanova dove prenderà servizio per 2 giorni la settimana, fino al 31 luglio 〈Il direttore Mione da quella data andrà in pensione〉. In commissione il direttore Tonutti avrà modo di chiarire alcuni aspetti legati all’iter procedurale cui si è giunti alla nomina dell’anestesista a concorso già avviato e con una commissione già nominata. Che cosa ha impedito il regolare svolgimento del procedimento? Perché è stato sospeso un regolare concorso? I primi sospetti emergono spulciando il decreto di nomina di De Monte in particolare in chi ha legittimato il comando, ovvero la direzione amministrativa e non la direzione del personale in capo a Tecla Del Dò. Successivamente spunta la questione economica dove nel Decreto viene stabilito che spetterà all’Arcs di Tonutti l’erogazione del trattamento economico comprensivo degli oneri riflessi e di legge, da rimborsare da Arcs ad AsuFc. Inoltre gli incarichi di Struttura Complessa sono attribuiti solo rispettando le seguenti procedure: Definizione del fabbisogno. Avvio della procedura con la pubblicazione dell’avviso. Nomina della Commissione valutatrice. Valutazione dei candidati. Scelta da parte del direttore Generale e conferimento dell’incarico. Il Contratto Collettivo Nazionale, prevede che in caso di comando con incarico in struttura complessa comporta, nel trasferimento, la perdita di tale incarico. A tal proposito, il vice presidente e leader della “Lista de’ riciclati” proprio ieri ha ribadito: “La Festa della Repubblica mette insieme le istituzioni e ricorda il sacrificio di coloro che hanno combattuto per la libertà. Dipenderà da tutti noi, dalla responsabilità di continuare a rispettare delle regole e soprattutto di aderire alla campagna vaccinale”. Redipuglia Ferita Friuli Sudamerica.