GradoStory Exxx…Polzive!!! Rizzetto: Situazione esplosiva. Balla la maggioranza. L’opposizione ha presentato una mozione di sfiducia al sindaco. Invitati a sottoscriverla anche ii patrioti.

La Protezione Civile ha classificato questo venerdì, come “Allerta Meteo Gialla”. Maltempo, bufere, temporali e spazzolate da brividi soprattutto sull’isola. L’isola in Friuli, per antonomasia, è quella di Grado. Turbolenze costanti che si sono intensificate in queste ultime settimane e che oggi vedono alla ribalta i consiglieri di opposizione: Fabio Fabris, Greta Reverdito, Luciano Cicogna, Sara Polo e Laura Zanella. I 5 esponenti di “Uniti per la Grado del futuro” hanno depositato una mozione di sfiducia al sindaco Kovatsh motivando l’iniziativa nel fatto che “in questi primi due anni, il sindaco non si è dimostrato all’altezza dell’importante ruolo che riveste”. Sono citati gli ultimi episodi: “La seduta dell’8 settembre quando è uscito dall’aula; la mancanza del numero legale del consiglio comunale del 12 febbraio 2022; il mancato rapporto fra giunta e consiglio. Una situazione poco tranquilla che è stata incendiata dalla famosa critica dei Benito Remix al sindaco in merito allo “stato di abbandono” cui verserebbe la città. Partendo da questi presupposti, i consiglieri di opposizione lanciano un’assist ai colleghi di Fratelli d’Italia per seguirli nel sostegno alla loro mozione di sfiducia e ribadiscono: “Le firme dell’opposizione ci sono. Quelle dei gruppi di maggioranza che dichiarano di far cadere il sindaco e ci incolpano di altre mire, ci saranno?”. Se non ci saranno le firme dei colleghi di maggioranza, oggi c’è sicuramente un’intervista molto cazzuta di Walter Rizzetto rilasciata al Messaggero Veneto in cui il segretario regionale di Fratelli d’Italia ricorda «La situazione a Grado non è semplice, mi attengo alle indicazioni che mi arrivano dal territorio». E, a quanto pare, siamo in linea con le previsioni della Protezione Civile: Allerta Gialla.