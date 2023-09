FriuliVivo Exxx…Polzive!!! De Monte e Rosato agitano le acque del centro-centro italico. Isabella De Monte abbandona Calenda e passa con Italia Viva. Renzi caccia Rosato che abbraccia Calenda.

C’è tanto Friuli nella corsa al raggruppamento centrista che sta germogliando nell’area del Terzo Polo. I protagonisti sono i due parlamentari Isabella De Monte ed Ettore Rosato. «Voglio dare un sincero e caloroso benvenuto alla deputata Isabella De Monte, che lascia Azione per aderire a Italia Viva. Il suo contributo nella costruzione della casa dei riformisti sarà essenziale, così come lo saranno le sue capacità politiche e la sua preparazione e competenza nel lavoro parlamentare». Così, in una nota, la coordinatrice nazionale di Italia Viva Raffaella Paita dà il benvenuto alla deputata 52enne di Pontebba (Ud). Per quanto riguarda Rosato, l’ex presidente di Italia Viva rende noto: «Matteo ha detto nella conferenza stampa che sono fuori dal partito, quando ancora io non ho formalizzato niente… Così praticamente vuol far vedere che mi caccia da Italia Viva…». Nel retroaula di Montecitorio, cosiddetta Corea, il triestino Ettore Rosato, che di Italia Viva è stato il presidente, mostra un certo disappunto per come è stato trattato dall’ex premier nella conferenza alla stampa estera, dove ha annunciato altri ingressi nel suo partito: Isabella De Monte, Anita Pili e Arianna Viscogliosi. Ora è chiaro a tutti che Renzi caccia chi non è d’accordo con lui», si sfoga Rosato, chiarendo che non approderà né in Forza Italia, né nella Lega, come era stato ventilato, bensì in Azione di Calenda, dove alimenterà insieme all’ex ministra Bonetti un raggruppamento di centristi, ancora tutto da costruire nell’area del Terzo Polo».