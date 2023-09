AuditelFvg Exxx…Polzive!!! Dati d’ascolto Tv private mese d’agosto: Balzo di Telefriuli, crescono le venete Antenna3 e 7Gold. Stabili Tv12 e Tele4.

Pur se si tratta del mese d’agosto, i dati d’ascolto delle Tv private del Friuli VG e del Veneto sono curiosamente in crescita. Telefriuli consolida il primato portando il corrispettivo degli ascoltatori sintonizzati almeno un minuto nella fascia, a 76.655 contatti. Un balzo di quasi 12mila unità rispetto a luglio. Ad oggi è il record stagionale che supera il dato di maggio che era di 74 mila giornalieri. La ripartenza del campionato di serie A, valutando anche i dati di 7Gold, ha certamente favorito la crescita. Dopo Telefriuli si conferma damigella d’onore delle Tv della regione, la triestina Telequattro che risale a 40mila ascoltatori giornalieri. Terzo posto consolidato per Tv12, l’emittente dei Pozzo che si mantiene sui 34.600 ascoltatori. Anche nelle fasce giornaliere l’emittente di Tavagnacco primeggia: 36mila dalle 18 alle 20,30 e 19,860 dalle 20.30 alle 22,30. Tele4 si ferma, rispettivamente a 6.700 e 14.500 contro i 6.100 e 13.700 di Tv12. Dietro le tre emittenti salgono di quota Antenna Tre Veneto che, dai 19.600 ascoltatori di luglio, si è portata ai 23.800 di agosto e, come dicevamo, 7Gold che da 17.900 di luglio è salita a 23.500. Va detto che il mondo delle Tv private a Nordest è in gran fermento. La settimana scorsa avevamo dato notizia dell’acquisto di Media 24 da parte di Vivaradio, oggi vengono registrate importanti novità sul fronte delle Tv comunitarie. Teleantenna sta preparando la nuova stagione con una serie accordi interregionali. Riguardo gli altri risultati, in Veneto AntennaTre Veneto fa il record stagionale con 400mila ascoltatori; seguono TelenuovoReteveneta con 340mila contatti; TVA Vicenza 275 e Canale Italia 260 che supera Rete Veneta a 251.