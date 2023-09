CittàPerTopi Exxx…Polzive!!! A Udine si corre ai ripari contro l’invasione dei roditori. Una ditta di Campobasso si aggiudica l’appalto per la derattizzazione delle aree pubbliche: impegno di spesa 90mila euri. Animalisti in ritirata.

Nessuna protesta degli animalisti rispetto alla dichiarazione di guerra ai ratti annunciata dalla maggioranza che guida il comune di Udine. Secondo una leggenda urbana l’inarrestabile invasione dei roditori che saltellano da un angolo all’altro della cintura urbana di Udine, è dovuta semplicemente alla qualità del rifiutaggio. Gli avanzi delle golose pietanze attirano le bestie, la cui presenza è anche favorita dal reticolo di canali e di rogge che si snodano in città che sono l’habitat ideale per i topastri. Per tal motivo gli insediamenti sono numerosi. Pertanto, visto il fenomeno inarrestabile, gli uffici comunali hanno indetto una gara d’appalto per l’affidamento del servizio di derattizzazione da eseguirsi in aree pubbliche della città e servizi accessori per un periodo di 16 mesi. Alla richiesta di offerta hanno risposto tre operatori economici: Ecorat di Cattelan Fabio; TRE DI di Sgubin F. e C. Snc e la Servizi Innovativi s.r.l. con sede a Ripalimosani di Campobasso che si è aggiudicata l’appalto. Importo totale 89 mila euri. Durata 16 mesi. Un caso di discriminazione faunistica: l’orso va difeso, il topo no.