GradoRobertado Exxx…Polzive!!! Resa dei conti sull’isola. Alla Git Roberto Marin straccia la concorrenza. Promoturismo lo conferma presidente. Nel CDA entrano l’incognita Enzo Tirelli in quota comune e Michela Cecotti per la Lista Fedriga.

Si sono da poco conclusi i lavori dell’assemblea dell Git di Grado convocata per rinnovare i vertici e il presidente. Dopo varie ipotesi, non ultima quella di un ricambio con Rigotto già presidente di A&T2000, si è giunti al definitivo assetto che conferma le previsioni. Se a Lignano la società d’Area (Lisagest) è occupata da Fratelli d’Italia (Falcone), a Grado la società che gestisce le porzioni di spiaggia finisce in quota Forza Italia. Con un incognita, la scelta del comune di nominare Enzo Tirelli. Uno che non ha mai risparmiato critiche a Marin. All’assemblea non è passata inosservata la presenza del presidente della CCIAA di Trieste Paoletti.