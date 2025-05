CentroDestraBatteInTesta Exxx…Polzive!!! A Codroipo l’opposizione fa saltare le valvole agli “esploratori”. Fratelli d’Italia: No inciuci per il comune. Giovedì 15 maggio vertice in corte Italia con Lega Fvg; Fratelli d’Italia; Codroipo al centro; Ganzit Sindaco, e il gruppo misto.

Evidentemente la sbornia dei festeggiamenti per i risultati del “Codroipo Calcio” (vedi foto) deve aver scosso i gruppi di opposizione in comune vista l’ampio spettro politico dei partecipanti al brindisi. Da Facchini a Snaidero, Calligaris fino al sindaco Nardini (vedi foto). Un sapore di inciucio che ha indispettito il centrodestra locale. Cosa sta germogliando nel Medio Friuli? Per tal motivo i gruppi di opposizione, a partire da Fratelli d’Italia; LegaFvg; Codroipo al Centro; Ganzit Sindaco e il Gruppo misto organizzano un incontro pubblico in sala “Abaco” di Corte Italia per giovedì 15 maggio alle ore 20,30. Verranno presentate le proposte amministrative per il comune. No inciuci e pedalare verso il rinnovo.