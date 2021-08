GradoPolveriera Exxx…Polzive!!! I gradesi non si fanno infinocchiare dagli esterni. Maurizio Delbello presenta la lista: Non siamo i camerieri delle segreterie di partito.

Come anticipato su queste pagine, la terza lista in corsa per le amministrative di Grado sarà guidata dal consigliere comunale, area centrodestra, Maurizio Delbello. Si chiamerà “Amo Grado”. Il modo in cui i vertici dei partiti di centrodestra hanno imposto Caludio Kovatsch, già sconfitto in laguna 5 anni fa, e le assicurazioni su eventuali poltrone da assegnare al forzista Marin, non sono state condivise dai gradesi, che sono tutt’altro che citrulli e hanno individuato in Delbello la figura più adatta a interpretare l’orgoglio dell’isola. Un centrodestra sfilacciato, sul modello Latisana 〈poi rientrato grazie all’intelligenza di Spagnolo〉 e San Giorgio di Nogaro in cerca di un propellente e non di prêt-à-porter. La candidatura di Delbello rappresenta un elemento di chiarezza per i gradesi anche per la qualità dei nomi in lista che saranno diffusi domani. Sul punto il candidato sindaco osserva:

«…Insieme al gruppo gradese che mi ha chiesto di rappresentarlo come candidato sindaco, abbiamo deciso di scendere in campo con la nostra Lista Civica “Amo Grado”, perchè secondo noi l’offerta proposta ai cittadini di Grado non poteva limitarsi a due sole candidature espressione dei partiti e non del territorio. Il nostro impegno, difficile, faticoso e ambizioso, è quello di portare al voto i tantissimi gradesi che hanno già espresso il loro rifiuto alla scelta imposta della sinistra e di una destra poco credibile. Se lo vorranno, gli elettori avranno la possibilità di scegliere il nostro progetto alternativo ai partiti, per Grado».