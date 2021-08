CaligoMajano Exxx…Polzive!!! Rizzetto e Candotto perdono il controllo degli iscritti. Sbrego collinare con la Lega. Il meloniano Bortolotti sfida la favorita De Sabbata. Prisciano a Tarcento con 3 liste.

Il consigliere regionale Leonardo Barberio, scortato dai Carabinieri di Tarcento 〈causa sbarramento di Prisciano〉, ha appena presentato la lista certificata dai rispettivi segretari di partito, di Fratelli d’Italia a sostegno dell’uscente Mauro Steccati.

Alle 8 di stamattina invece, Riccardo Prisciano ha presentato 3 liste che lo sosterranno come candidato sindaco a Tarcento. Sarà lo sfidante di Steccati e Tomada. La candidatura di Prisciano è viziata da furiose polemiche sull’uso del simbolo di Fratelli d’Italia che pare molto vicino alle caratteristiche di quello ufficiale. Spetterà all’ufficio elettorale e ai vertici del partito della Meloni sbrogliare la matassa e avallare l’uso del simbolo che Prisciano rivendica come legittimo intestatario. Una decisione verrà presa mercoledì, dopo che l’apposita commissione si sarà riunita.

Intanto a Majano l’unico sfidante di Elisa Sabbata per le comunali sarà Patrick Bortolotti.

Fino a ieri sera il centrodestra, malgrado le resistenze di alcuni iscritti a Fratelli d’Italia, aveva individuato nel consigliere comunale Michele Di Giusto, quota Lega, il candidato sindaco per il centrodestra. Di fronte a queste divisioni e senza la certezza di guidare una coalizione unita, Di Giusto aveva ragionato su un altro fronte, quello del lungo termine analizzando, in termini di percentuali, le potenzialità in campo del candidato avversario. Sulla base di questi elaborati, la soluzione più convincente era quella di non presentare nessuna lista per costringere l’avversario a correre da solo, col pericolo della ghigliottina del quorum. Infatti, nel caso in cui l’unico candidato sindaco non riuscisse a superare la soglia del 50% più uno dei voti, il comune verrebbe commissariato fino alla successiva finestra elettorale, quella del 2022. La proposta del passo indietro unitario non ha convinto Fratelli d’Italia che, col decano dei candidati Patrick Bortolotti, presenterà una propria lista per facilitare, incomprensibilmente, l’elezione di Elisa De Sabbata, attuale vice sindaca e ormai praticamente sindaca. Un’àncora di salvezza inaspettata che il gruppo del primo cittadino Raffaella Paladin non pensava di poter ricevere. A Fratelli d’Italia resterà il magro bottino di rimanere per 5 anni all’opposizione e aver provocato una profonda frattura con la Lega. La stessa coordinatrice provinciale della Lega, Elena Lizzi, ha avuto parole di elogio per Di Giusto e la soluzione presa.