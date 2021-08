CaligoPalmanova Exxx…Polzive!!! Antonio Di Piazza presenta la squadra: Alla città manca l’elemento attrattivo. Coalizione stellare.

E’ toccato a Ernesto Baldin, capolista della lista civica e legato da una fraterna amicizia ad Antonio Di Piazza, condurre la serata di presentazione di liste e candidati a sostegno del candidato sindaco. Centrodestra al gran completo per dimostrare che la città stellata rappresenta un traguardo simbolico da raggiungere. Il dato politico è codificato dalla presenza dei simboli di: Lega, Fratelli d’Italia e la civica “Liberi Antonio Di Piazza” che comprende ProgettoFvg, Forza Italia, A.R. e Udc; quello amministrativo dal fatto che Di Piazza non è manovrato da esterni o da pupari terrorizzati di finire ai giardinetti. L’avversario di Tellini ieri sera ha fissato i baluardi del programma a partire da una certezza: quello fatto fino ad oggi dall’amministrazione uscente non può bastare, serve un scatto che in questi ultimi anni è mancato. “Dobbiamo riprenderci il territorio – osserva Di Piazza – recuperare la visione di città del fare che è la caratteristica del comune stellato che lo rende unico. Lo sviluppo turistico deve essere combinato con le esigenze del palmarino”. La stessa europarlamentare della Lega Elena Lizzi nel suo intervento ha sottolineato il ruolo culturalmente europeo di Palmanova. Fra gli altri, è intervenuto anche il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Leonardo Barberio che ha ringraziato il gran lavoro compiuto dal coordinatore locale Gabriele Marcon nella preparazione della lista dei meloniani e la stesura del programma. Infine, ha preso la parola il vice governatore Riccardi, che, evitando di alimentare facili reazioni speculative del ducetto Martines, ha tenuto il punto sull’autorevolezza del candidato Di Piazza: «La sua è un’importante assunzione di responsabilità – afferma il vice presidente – se qualcuno pensa di trascinare in campagna elettorale la questione ospedale e far passare ciò che non è vero per verità assoluta, dovrà renderne conto. Dimostreremo coi fatti che la nostra è una battaglia di verità, con proposte che hanno fatto la differenza rispetto all‘urlo scomposto di questi mesi di battaglie contro il covid che hanno offeso l’impegno civico di tanti amministratori presenti qui stasera. No alla propaganda spiccia, si ai fatti concreti».