CaligoFvg Exxx…Polzive!!! Schiaffo del vice sindaco di Palmanova a Martines. Il vice della ProPalma accusa. A Tarcento caos Prisciano.

Il manovratore palmarino sconfessato dai suoi più stretti collaboratori. A poche settimane dal voto, emergono tutti i limiti di un sindaco che per 10 anni ha fatto il bello e il cattivo tempo all’ombra delle contrade. La lettera diffusa in rete dalla vice sindaca Adriana Danielis, motore indiscusso del secondo mandato, ha polverizzato clamorosamente il despota locale. Il contenuto é scioccante. Scrive Danielis: “… Avrei immaginato modalità e tempi diversi nell’apprendere le scelte fatte in merito alla candidatura a futuro sindaco, scelta che ho rispettato prendendone atto. A me è rimasta la libertà di decidere se continuare o meno questa esperienza. La mia decisione è stata ed è no. Non ci sono più le condizioni che mi hanno sostenuta e motivata in tutti questi anni.

Chiudo con grande amarezza questa decennale esperienza…”.

Un giudizio politico severo che stordisce colui che per 10 anni ha governato Palmanova e ora vuole determinare, col candidato eterodiretto Tellini, il futuro della città per il suo tornaconto personale: regionali 2023. Le critiche della Danielis fanno il paio con il caos della Pro Palma. il dimissionario vice presidente Luca Musuruana ha gettato la spugna a causa delle influenze politiche che in questi ultimi anni hanno piegato la cinquantennale compagine. In ultimo le assunzioni di amici in comune impiegati per la campagna elettorale del centrosinistra, a spese dei palmarini.

In quanto alle operazioni di Tarcento, va ricordato che le due liste presentate dal candidato sindaco Riccardo Prisciano, sono state accolte “con riserva”. Avrà tempo fino al 3 settembre per cambiare i simboli copiati dai partiti di Lega e Fratelli d’Italia.