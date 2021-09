CaligoFriulano Exxx…Polzive!!! Govetto tira pacco a Tondo. Manzan sempre più in bilico e senza copertura.

Evaporata in meno di tre anni l’esperienza di Autonomia Responsabile a Udine del presidente Tondo. Govetto, dopo il bluff del passaggio da Forza Italia ad AR, ha messo sulla graticola l’assessora Manzan che ora si trova senza copertura. Il suo partito, dopo il trasferimento di Valentini, non ha più un solo eletto in assemblea. Per Fontanini si apre una fase autunnale a rischio deflagrazione pilotata dai consiglieri di maggioranza delusi dall’incapacità politica della coppia Fontanini-Pauletig. Il duo periferico pensava di galleggiare come in provincia al riparo dall’impegno che richiede un’amministrazione come Udine. Manzan senza copertura, la fine di AR di Tondo, le mense, e il caso Battaglia.the end. Tornare nel contado.