CaligoCarnico Exxx…Polzive!!! Il presidente De Crignis ha nominato Daniela Peresson, figlia del presidente del caseificio Alto But, direttore generale della Comunità. Tirerà 85mila euri-anno.

Tutto come da previsioni e anticipazioni fornite su queste pagine. Nulla di illecito, ben s’intende, solo che la notizia é rimbombata rumorosamente dal Peralba al Lussari. L’inflessibile Daniela Peresson, figlia del presidente del caseificio sociale Alto But di Sutrio, é stata nominata direttore della Comunità della Carnia. Prenderà il posto di Mareschi. La Peresson é nipote dell’ex sindaco di Arta Terme.

Dopo le formalità dell’avviso che avevano illuso i candidati e la scrematura degli idonei (10), il presidente della Comunità Montana della Carnia ha nominato per decreto il direttore generale della mangiatoia ideata da Roberti. Il direttore Mareschi resterà in servizio fino al 3 settembre. La durata dell’incarico della Peresson é legato a quella del presidente De Crignis trattandosi di un ex110. Nulla da fare per Crozzolo, già ex direttore più prorogato d’Italia e per il capo segreteria della Lega a Trieste Fabrizio Luches.