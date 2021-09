L’ex sindaco Mattiussi ha rifiutato qualsiasi convergenza con Roberta Sartori. Vocchini & Co. hanno anteposto vecchie ruggini che pregiudicano l’esito elettorale. Strada libera per Del Frate a meno che i Sangiorgini, con uno scatto d’orgoglio puntino su Roberta Sartori. Figura centrale per lo sviluppo della città di porto Nogaro.