CaligoTv Exxx…Polzive!!! Dati d’ascolto delle TV private: Telefriuli mantiene il primato. Buco nero per l’esordiente UdineseTv

L’auditel ha diffuso i dati d’ascolto delle TV private relativamente al periodo dal 4 al 31 luglio. L’analisi si basa sui contatti netti di ascoltatori di almeno un minuto nella fascia 0/24. Dal mese di luglio é iscritta all’Auditel anche UdineseTv, la televisione della famiglia Pozzo. L’esordio, pur considerando la stagione estiva, é un buco nero: 7.300 contatti netti al giorno. Un flop clamoroso che i vertici non si aspettavano giacché le verifiche degli ascolti, fino ad oggi, erano sempre state affidate ad agenzie di sondaggi i cui risultati erano in qualche modo soddisfacenti. Per quanto riguarda le teste di serie friulane, Telefriuli si porta a 56.300 contatti contro i 51.130 di Telequattro. Al terzo posto Italia 7 Gold con 21.661 contatti.

In Veneto le cose non cambiano rispetto al mese precedente. Antenna3 Veneto si mantiene saldamente al comando con 323.192 contatti. Seguono Telenuovo e TVA Vicenza.