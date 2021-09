CaligoElettorale Exxx…Polzive!!! Tondo invia Lupi da Fontanini in soccorso di Manzan. Prisciano riammesso a Tarcento. I nuovi simboli.

Autonomia Responsabile al gran completo oggi a Udine per sostenere l’assessora part time e senza eletti, Giulia Manzan. Renzo Tondo, dopo la delusione di Trieste (la sua lista non é stata ammessa), ha spedito dal periferico Fontanini nientemeno che l’onorevole Maurizio Lupi, già rifiutato dal centro destra come candidato sindaco di Milano. Il sindaco si é commosso e ha promesso al deputato milanese che l’assessora Manzan, dipendente dell’Enaip, resterà al suo posto. Pur senza un eletto in consiglio. Il centrodestra friulano scrive una delle pagine più latrinose della politica locale. Un assessore friulano “coperto” da un lombardo. Riguardo alle elezioni amministrative, in attesa dei petardi che esploderanno su queste pagine la prossima settimana, da segnalare che il candidato sindaco di Tarcento Riccardo Prisciano, ha presentato i due nuovi simboli riveduti dopo le riserve della commissione. Sono stati ammessi e quindi sarà il terzo candidato sindaco.