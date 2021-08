CaligoBekèr Exxx…Polzive!!! La Digos di Verona indaga sul pestaggio subito da Fabrizio Nonis: Al Bentegodi non torneremo mai più.

La Digos della Questura di Verona indaga sull’aggressione denunciata da Nonis, il cuoco-macellaio «El bekèr», volto popolare delle trasmissioni di cucina sulle reti Mediaset e Rai e su Gambero Rosso, vittima di un pestaggio di gruppo venerdì sera dopo la partita Verona-Inter.

L’uomo ha già presentato una denuncia per lesioni. «La nostra fortuna è stata quella di non reagire. E praticamente nessuno è intervenuto in nostro soccorso. Al Bentegodi non torneremo mai più» ha dichiarato Fabrizio Nonis. L’Hellas Verona ha preso le distanze con un tweet: «Hellas Verona FC censura con sdegno e fermezza qualsiasi atto di violenza o intimidazione, ovunque e da chiunque esso venga perpetrato, esprimendo massima solidarietà al signor Nonis e al figlio».