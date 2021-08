CaligoFriulano Exxx…Polzive!!! Fontanini apre la crisi. Perso il controllo dei suoi consiglieri. Manzan smentisce Rizzetto: corteggia e risucchia Govetto per salvare la sua poltrona in giunta.

Sarà il consigliere eletto con Forza Tragica Giovanni Govetto, a salvare la poltrona dell’assessora Manzan in giunta a Udine. Si celebra così nell’irriconoscibile Friuli una delle pagine più latrinose dell’amministrazione centrodestrista friulana. Un mercato delle vacche in piena regola ereditato da una prassi molto in voga nella prima Repubblica. Autonomia Responsabile di Renzo Tondo sarà il primo partito in consiglio ad avere un rappresentate risucchiato da un altro gruppo. Nella trattiva per l’ingaggio é entrata anche la “voce” visibilità sul Messaggero Veneto, in virtù di alcune corsie preferenziali che godrebbe l’assessora part time (é dipendente Enaip) fra i professionisti del quotidiano.

A questo punto la faccenda delle pesature assessorili si fa critica anche per Forza Tragica che, con un consigliere in meno, dovrà rivedere il corrispettivo che oggi é altissimo: 2 assessori,1 presidente Consiglio e 1 di commissione (Govetto).

In ogni caso, nel palazzo tira un’aria di crisi pesante non solo per le questioni di AR bensì per ciò che accade tra le mura del quartiere del sindaco. Il disordine all’interno del gruppo della Lega in consiglio comunale è ormai fisiologico e aumenta sempre di più ogni volta che vengono sfiorati gli angoli del perimetro “Asia Battaglia”, l’assessora finita stritolata nel tritacarne del caso mense. Ci sarebbero almeno 5 consiglieri pronti a dimettersi dal partito in consiglio nel caso in cui il sindaco firmasse il decreto di nomina a Lorenza Ioan, attuale capogruppo. La vicenda tiene banco da alcuni giorni e, dopo che la capogruppo del Carroccio si è tolta dalla chat dei consiglieri, l’irritazione è ancora più pesante. Fontanini è entrato in pieno stato di crisi, dimostrando, dopo pochi mesi, una totale incapacità a gestire la propria maggioranza. L’incartamento è confermato dal fatto che le tre ipotesi che il sindaco può affrontare non sono indolori: Temporeggiare, com’è suo solito, e scontenterebbe tutti; escludere Ioan e nominare Marioni, oppurre la terza soluzione, nominare Ioan. In tutti questi casi per il sindaco la crisi sarebbe fatale.

In quanto a Fratelli d’Italia, non è da escludere, come s’intuisce dalle parole di Rizzetto riferite ieri, che il partito della Meloni possa avviare un processo di federazione in consiglio comunale con Autonomia Responsabile. In pratica se alle viste dei patrioti è in arrivo un 4° consigliere e Ar perfezioni la trattiva con Govetto e al netto della crisi leghista di cui sopra, i due gruppo federati potrebbero diventare la seconda forza del consiglio comunale. Sull’opzione Pizzocaro-Bertossi, che aveva spaventato il sindaco, per ora nessuna conferma. E’ lo stesso Bertossi a escluderlo.