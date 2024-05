GradoFedrigado Exxx…Polzive!!! Il presidente della regione si schiera col candidato Marin contro Fratelli d’Italia. Stucchevole lisciata di pelo ieri in piazza. Lega dilaniata: preferita la Lizzi al posto dell’ingombrante Cisint.

Dopo l’assessore Bini anche Fedriga si espone e liscia il pelo al candidato sindaco Roberto Marin a Grado. Il presidente leghista ha partecipato ieri alla presentazione dei candidati che corrono a sostegno del forzatragico presidente della Git. Fedriga ha cercato di infinocchiare i presenti raccontando la favoletta che lui «non chiede di votare Marin». Ma, per evitare che i presenti lo prendano sul serio, ha puntualizzato: «Per garantire un progresso di Grado e sul suo futuro la scelta non può che cadere su Roberto Marin. E’ un voto sulla capacità di amministrare». Più chiaro di così. Ed è già il secondo esponente della giunta Fedriga, dopo l’assessore Bini, che si espone platealmente in favore del presidente, che crea un “caso” tutto interno alla Lega. Come mai non c’era la Cisint? Perché ha invitato sul palco e annunciato solo l’europarlamentare uscente Elena Lizzi? Cortesie elettorali che stanno arroventando il clima all’interno della Lega e della coalizione di centrodestra dimezzato a Grado in cui Fratelli d’Italia e Coraggio Italia vanno da una parte e la Lega, Forza Italia e le 2 civiche sono contro. La presenza di Fedriga ha alimentato i sospetti sollevati alcune settimane fa su queste pagine. In caso di sconfitta di Marin, qual’è il risarcimento concordato? Tornare in Git? Alleati già sul piede di guerra.