GradoCapottado Exxx…Polzive!!! Babele consiliare sul caso Casa Serena. Il pubblico detta l’ordine dei lavori. Passa la delibera sull’affidamento a Socialteam, ma la maggioranza traballa. Annunciata segnalazione all’ANAC.

E’ passata solo con i voti della maggioranza la proposta di delibera sull’affidamento dei servizi a Socialteam srl di Casa Serena. Ha votato contro il consigliere di Fratelli d’Italia Adriano Ritossa; il consigliere Luciano Cicogna annuncia che lunedì sarà notificata all’Anac una segnalazione per fare chiarezza sulla metodologia seguita dal sindaco sull’appalto. Trema il palazzo..

A Grado l’ordine dei lavori del consiglio comunale lo stabilisce il pubblico, vedi foto, che, solo nell’isola, ha la facoltà di intervenire durante le adunanze e contestare le affermazioni del sindaco, degli assessori e dei consiglieri. Una babele istituzionale che non ha precedenti ma che in laguna, dicono, sia la normalità. Era stato convocato ieri sera il consiglio comunale che doveva discutere e approvare la proposta di delibera sull’affidamento gestione integrata in forma di house providing dei servizi globali alla Casa di Riposo “Casa Serena”. L’atto amministrativo si è reso necessario dopo i casi di maltrattamenti e arresti disposti dall’autorità giudiziaria contro alcuni sanitari della Cooperativa Kcs che aveva in appalto la gestione dei servizi della struttura. L’opposizione, incoraggiata da una folla di gradesi inferocita, ha chiesto spiegazioni al sindaco sul perché sia stata avviata una trattativa con la Socialteam di Guarneri in tempi così rapidissimi. Ad incendiare la sala ci hanno pensato Cicogna, Fabris, Raugna, Greta Reverdito, Sara Polo e il pubblico. Il punto è disarmante: che senso ha cambiare gestore se il contratto della Kcs era ormai in scadenza? Per Raugna si tratta di “Tempistiche diaboliche”. L’ex sindaco ammonisce: “La fretta è cattiva consigliera”. Per l’opposizione c’è qualcosa di oscuro dietro questa volontà maniacale di cambiare il gestore dei servizi di Casa Serena. Alla fine il documento è passato, ma la maggioranza implode. Il consigliere comunale Adriano Ritossa, dopo aver votato a favore del proprio emendamento che riduceva i tempi del servizio da 4 a 3 anni, ha votato contro la proposta di delibera. Obiettivo: costituire nel più breve tempo possibile un’azienda speciale comunale interamente pubblica che gestisca esclusivamente le strutture per anziani dell’isola.