FriuliTossico Exxx…Polzive!!! Vogliono trasformare Porto Nogaro come Taranto: Assomarinas contro il progetto della nuova acciaieria. Armatori stranieri in fuga. Oltre 2500 posti barca saranno spazzati via. Tremano gli albergatori di Lignano.

Quali conseguenze per i turisti di Lignano (5Km in linea d’aria) quando l’impianto di produzione di acciaio di San Giorgio girerà a pieno regime? Albergatori, proprietari di immobili e residenti preoccupatissimi.

L’Assomarinas esprime forte preoccupazione per il progetto di una nuova acciaieria in zona Aussa Corno, cui la regione ha deciso di investire 80 milioni di euri (fonte Telefriuli). Una nuova Hydrogen Valley al posto di uno dei contesti ambientali più favorevoli di tutta Europa: la zona dell’Aussa Corno. Per la popolazione diverrà una nuova Taranto.