AgostoElettorale Exxx…Polzive!!! Si apre a Lignano, fra i guasti al depuratore, la prima campagna elettorale estiva. Puledre di gran livello nei locali di tendenza a tirare la volata ai paraculati.

Anche se il depuratore di Lignano dà segni di cedimento (sabato il colore del mare era di tinta irriferibile e il tubone che trasporta al largo della laguna l’organico prodotto dai residenti, letame, è rotto in più punti), amministratori e segretari di partito si sono dati appuntamento nei locali più “in” della località balneare per stilare la prima lista di nomi dei paraculati da spedire a Roma. Decidono i segretari di partito: Shaurli; Tondo; Fedriga-Dreosto; Savino; De Monte; Honsell; Bortolotti; Rizzetto… Un colpo in banca di alto livello considerata la riduzione dei posti e la crisi che in autunno sarà irreversibile. I nomi dei candidati che circolano sono quelli noti (vedi Leopost o Il Piccolo di ieri), non cambia molto. Ciò che invece interessa alla pagina sono le iniziative che si susseguono attorno al deep state dei partiti regionali. Gli assistenti dei parlamentari uscenti, o entranti, sono alle prese con l’attività di ruffianaggio per assicurarsi che il proprio beniamino sia inserito nella testa di lista. Per questo motivo tornano buoni i party in spiaggia e gli inviti ai rinfreschi dove le puledre sono irresistibili. Per quanto riguarda la costa adriatica, le metodologie restano quelle classiche. Ecco l’esempio in foto ieri in uno dei locali più “in” di Lignano.