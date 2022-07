BerteroCalimero Exxx….Polzive!!! Bufera in Promoturismo Fvg: Sbatte la porta il direttore più prorogato del Friuli. Il caso Mytho Marathon e Villa Chiozza.

Nel pieno della stagione turistica della regione, poco prima dell’evento Frecce Tricolori a Lignano, il direttore Marketing di Promoturismo Fvg Bruno Bertero ha annunciato le sue dimissioni a Fedriga e Bini. Bertero era stato assunto con regolare concorso il 16 novembre 2018. Incarico poi prorogato al 30 giugno 2021 e, seconda proroga, al 30 giugno 2022.

Compenso annuo € 80.000,00 più spese per le missioni. Premio di performance e risultato € 20.000,00 annuo. Il direttore ha reso noto che la scelta è dettata in primo luogo da motivi familiari. Bertero, che come prevede il contratto avrà tempo tre mesi per il congedo, andrà a ricoprire un incarico omologo in Piemonte presso l’ATL Langhe Monferrato Roero, facendo così ritorno alla sua regione di origine. L’uscita di Bertero giunge nel mezzo della bufera che si è sollevata su Promoturismo Fvg per via del trasferimento della sede storica di Villa Chiozza da Cervignano a Ronchi dei Legionari. Per quanto riguarda la pagina, da segnalare la furiosa polemica, tuttora ruvidissima, rispetto alla maratona “Mytho Marathon” e all’associazione sportiva che ha ricevuto un contributo di 116mila euri per la manifestazione (Cividale 31 ottobre) dove il “Mytho” non era l’atleta, bensì l’escamotage, così documentato: l’Asd aveva presentato a Promoturismo Fvg una richiesta di contributo pari a 200mila euri. Promoturismo (con Gomiero ancora in carica e su impulso del direttore Bruno Bertero, uomo di Ejarque) concedeva, ancor prima di formalizzare la legittimazione statutaria, un contributo di 90mila euri per l’organizzazione di una manifestazione sportiva denominata “MythoMarathon” che aveva, guarda caso, le stesse caratteristiche della “Unesco Cities Marathon”. L’evento-bidone si svolse lo scorso 31 ottobre a Cividale (città Unesco) e fu un fallimento clamoroso: vi parteciparono 142 atleti nella maratona e 260 nella mezza maratona. Per ottenere il contributo stellare, la presidente dell’associazione organizzatrice era riuscita a coglionare i suoi amici di Promoturismo promettendo la presenza di 5.000 corridori. Si sono presentati in 140!