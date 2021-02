GovernoPordenone Exxx…Polzive!!! Draghi non ottiene la fiducia dei patrioti pordenonesi. Ciriani striglia il centrodestra Friulano: “Come possono salvare il paese coloro che lo hanno affossato?” Esclusivo.

Dichiarazioni di voto al Senato sul programma di governo del presidente Draghi. Verso sera prende la parola il capogruppo di Fratelli d’Italia Luca Ciriani da Pordenone. Diversamente dal concittadino Dal Mas, il patriota friulano annuncia il voto contrario e lo arricchisce con parole che inceneriscono l’emiciclo: «Mi aspettavo che il presidente Draghi parlasse di Web Tax, di ristori e che, in un’ora di intervento, dedicasse una parte agli imprenditori della montagna. Noi – ricorda Ciriani – abbiamo scelto la strada della coerenza, ognuno faccia le proprie scelte ma noi il rispetto ce lo siamo meritato. Fratelli d’Italia è un partito guidato da una leader che tiene il punto e non ricatta nessuno. In Europa sappiamo con chi stare, facciamo orgogliosamente parte dei Conservatori Europei la cui leader è Giorgia Meloni, e siamo forza di governo. Far parte di una coalizione di Governo in Italia con partiti che hanno idee opposte alle nostre è sbagliato e dannoso per il paese, per noi l’unica via d’uscita resta quella del voto. Saremo opposizione civile e patriottica del governo, ma mai dell’Italia».