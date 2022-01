GoriziaCaduta Exxx…Polzive!!! Si capotta il Babbo Natale di Ziberna. Le autorità lo mettono sotto sequestro per capire le cause. Goriziani storditi.

Per chi va a Gorizia troverà nella centralissima piazza Vittoria la stranezza di un Babbo Natale ben pasciuto e reclinato su stesso. Il pupazzotto si trova in quella posizione da almeno 6 giorni. Nessuno gli presta aiuto, anzi, è intervenuta la Polizia Locale che ha isolato il simbolo natalizio come se dovesse attende il sopralluogo di un magistrato. Goriziani storditi e increduli per lo stato di abbandono cui versa il povero bombolone. Una vergogna esposta di fronte a Sant’Ignazio e a pochi mesi dal voto che diventa paradigma del capitombolo ziberniano su Corso Italia. Fosse successa una cosa del genere a Trieste, Dipiazza non avrebbe atteso nemmeno un minuto per rialzarlo. Ziberna invece si limita a transennare il simbolo natalizio e chissenefrega. Un gruppo di burloni ha diffuso in rete un simpaticissimo video che pixella la faccia del pupazzo. Migliaia di visualizzazioni. Gorizia Caduta.