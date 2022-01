TorviscosaElettorale Exxx…Polzive!!! Emerse ulteriori schede contestate. L’ufficio elettorale regionale ha inviato il plico a Trieste. La decisione del Tar fissata il 23 febbraio.

L’esito delle elezioni comunali di Torviscosa sarà definitivo solo dopo il 23 febbraio prossimo. L’ufficio elettorale regionale di Udine ha effettuato stamattina un nuovo spoglio delle 3 sezioni elettorali di Torviscosa e conteggiato i voti del ricorrente Enrico Monticolo. Dopo oltre 4 ore è stato redatto un dettagliato verbale inviato in plico chiuso al Tribunale amministrativo di Trieste. Il verbale riporta le osservazioni delle parti e, a quanto sembra, vi sarebbero ulteriori schede contestate. La trattazione del giudizio è rinviata all’udienza pubblica del 23 febbraio prossimo.

Come si ricorderà, il Tar aveva accolto il ricorso del candidato sindaco Monticolo al quale erano stati assegnati gli stessi voti dell’avversario Marco Turco: 544. La norma regionale favorisce il più giovane che in quel caso era proprio Turco. Da lì il ricorso il cui giudizio è fissato per il 23 febbraio.