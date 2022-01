CodroipoElettorale Exxx..Polzive!!! Si realizza il sogno di Dino Pontisso. Riccardi cala l’asso del Distretto per dare le carte sul nome del futuro sindaco. Marchetti spiazzato.

Non è un caso che il vice presidente della regione Riccardi abbia scelto i primi giorni di gennaio per annunciare la realizzazione della Cittadella della Salute a Codroipo. Un progetto che sarà approvato nei prossimi giorni e che trae spunto dall’azione appassionata del suo presidente. Dino Pontisso guida da anni l’associazione locale “La Pannocchia”, una onlus nata con l’obiettivo di creare le condizioni per una migliore qualità della vita nelle famiglie con disabili ed i loro ragazzi “diversi”. Da tempo il presidente aveva sollecitato l’amministrazione Marchetti a impegnarsi su un progetto di hospice e di unità di accoglienza speciale da inserire nel progetto di “Cittadella della Salute” del distretto codroipese. Purtroppo le sue istanze sono sempre rimaste lettera morta. Pontisso non si è perso d’animo e durante la cerimonia annuale della Onlus del 26 settembre scorso ha incontrato il vice presidente Riccardi al quale gli ha illustrato il progetto. Lunedì scorso il vice presidente ha annunciato il cronoprogramma indicando “tempi serrati per la partenza dell’iter, prima del quale era doveroso che il progetto fosse illustrato anche nelle parti di rendering ai sindaci”. Il primo lotto, del valore di 6,1 milioni di euro già coperti dalla Regione, vedrà l’aggiudicazione dei lavori metà maggio e di seguito la consegna del cantiere. Previsti 52 posti letto: 30 dell’ospedale di comunità, 12 dell’hospice e 10 della Suap (Speciale unità di accoglienza e assistenza protratta). Il manufatto sarà realizzato con metodologie avanzate. Per questo primo tratto di lavori la durata prevista è di un anno e mezzo.“

Il secondo lotto prevede la demolizione del fabbricato obsoleto che si affaccia a viale Duodo a Codroipo e la costruzione di un nuovo edificio su due piani dedicato ad ambulatori, servizi e alla casa della comunità. Con la realizzazione della cittadella della salute, Codroipo diventa il primo progetto-pilota di riorganizzazione di distretto che sviluppa l’integrazione tra ospedale, territorio e decentramento assistenziale. E’ l’indicazione palese che il progetto di rilancio emporiale-amministrativo della città passa attraverso lo sviluppo della rete sanitaria intestato a Riccardi. Uno sviluppo che fa da contrasto all’esaurimento delle convenzioni con gli altri comuni sulla Polizia Locale che sono il segnale preoccupante di un tramonto inarrestabile da frenare in tempi rapidissimi. Le nuove elezioni sono alle porte; l’operazione “distretto” evidenzia che nel centrodestra il boccino è in mano a Riccardi. Sarà il lampo del vice presidente a illuminare il Medio Friuli.