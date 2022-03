GloryToukraine Exxx…Polzive!!! I cadaveri dei soldati russi trasportati di notte e nascosti in Bielorussia.

I cadaveri dei soldati vengono segretamente riportati in Russia attraverso la Bielorussia su aerei, treni e autobus speciali per evitare di attirare l’attenzione delle persone. Fonti ucraine riferiscono che in una stazione ferroviaria della Bielorussia i passeggeri dei treni sono rimasti “scioccati” dal numero di cadaveri caricati, mentre il personale ospedaliero ha visto obitori “traboccanti” di soldati uccisi.

Nelle immagini si vedono convogli di autobus russi con il segno “V” sul lato per il trasporto nei pressi della città bielorussa di Homel. Si vede una carrozza ferroviaria piena di corpi in uniformi russe avvolti nella plastica.

L’agenzia di stampa Radio Free Europe/Radio Liberty ha affermato che molti dei corpi appartenevano a soldati russi di appena 20 anni. La carrozza è stata fermata nella città di Voznesensk, a nord di Mykolaiv, nell’Ucraina meridionale Nel frattempo, i dipendenti dell’ospedale clinico della regione affermano che i corpi di oltre 2.500 soldati russi sono già stati rispediti in Russia.