BenitoRemixFvg Exxx…Polzive!!! Manicomio nel Basso Friuli: Il neo rappresentate dei pensionati Ugo Falcone voleva picchiare, armato di bottiglia, il consigliere Barberio.

I Fratelli d’Italia sono ancora troppo oliati dal ricino del ventennio e perciò incompatibili con un centrodestra atlantico, occidentale e liberale (vedi AzzanoX e Codroipo dove tutti prendono le distanze dal gruppo di Rizzetto-Candotto-Ciriani). Lo dimostra il gravissimo fatto accaduto martedì scorso a Torsa di Pocenia (Ud) durante l’assemblea di uno dei Circoli più numerosi, per elenco di iscritti, della regione Friuli V.G. (oltre una 50ina). Si tratta del “Circolo Tricolore” che riunisce i comuni di Pocenia, Talmassons e Muzzana del Turgnano. Presidente della compagine è l’infaticabile Evaristo Ammirati colui che, insieme a Francesco Paravano, organizza la classica “FestaTricolore” in autunno. Fra i partecipanti c’era anche Ugo-Sugo Falcone che ha colto l’occasione per annunciare ai presenti il nuovo incarico: Rappresentante dei pensionati in Friuli per conto del Partito della Meloni. Per Sugo Falcone la poltrona (vedi Net Udine) o un incarico qualsiasi è ragione di vita prima che di appartenenza. Per questo motivo, il consigliere regionale Leonardo Barberio, presente alla riunione, gli ha chiesto come mai lui che non è pensionato avesse accettato quel ruolo. E’ stata la scintilla che ha incendiato la sagoma del vanaglorioso Falcone che, impermalosito dall’osservazone, si è scagliato contro il consigliere regionale con una bottiglia di vetro in mano. A malapena è stata sfiorata la prima rissa tricolore grazie ai presenti che sono riusciti, con fatica, a ricondurre Ugo-Sugo Falcone alla ragione. Cosa sta succedendo nel partito della Meloni? L’Allarme è costante. Malgrado lo zuccherino dei sondaggi, gli iscritti sono delusi per il mancato raccordo con i vertici provinciali e regionali. Troppi personalismi, troppe vanità, troppa fame di poltrone e di candidature alle regionali provocano, in un partito senza guida, risse con colli di bottiglia e manganellate a go go. Le due foto lo dimostrano: a Torsa di Pocenia erano presenti, fra gli altri, Barberio, Sugo Falcone, Ammirati, Bosetti, Marcon, Paravano e Billia. A Codroipo, cui sono in molti a sentire puzza di bruciato provocata da influenze non gradite al centrodestra, venerdì pomeriggio si sono incontrati, di nascosto, all’ex “Gelsi”, Rizzetto, Candotto, Giau, Piccini, De Rosa, Mauro e D’Antoni. La disarticolazione del partito in Friuli è confermata su tutti i fronti. Senza tanti giri di parole, alcuni esponenti del partito della Meloni chiedono la testa del segretario provinciale Gianni Candotto. “Non ci risponde al telefono e si rifiuta di partecipare alle nostre riunioni, malgrado il nostro Circolo sia uno dei più numerosi della regione”. Si lamentano a Torsa. A confermare il caos cui sta precipitando il partito, va ricordato che ad Arta Terme, il sindaco uscente Luigi Gonano, non ha dato ancora la sua disponibilità a ricandidarsi e a Buja il vice sindaco Giovanni Calligaro (ex AN) ha subìto un veto politico da parte di Simona Piccoli, responsabile locale del partito.