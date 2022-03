PavanPantàn Exxx…Polzive!!! Consigliere comunale della Lega di Udine insulta i napoletani. Catello Maresca indignato; Salvini infuriato; Fedriga impacciato. Lo difendono i suoi simili: Ciani, Fontanini, Laudicina.

Senza saperlo, il consigliere leghista di Udine Pavan ha insultato il miglior amico di Salvini e candidato sindaco per la Lega alle ultime comunali di Napoli: Catello Maresca. Il consigliere comunale Carlo Pavan (Lega) ha vomitato contro i napoletani tutto il suo armamentario razzista per un rigore non concesso durante la partita contro il Napoli. Dopo questa buzzurrata la medaglia al consigliere più villano dell’assemblea va senz’altro attribuita al cocco della commissaria cittadina del partito di Fedriga, Francesca Laudicina. Lo portano in trionfo anche il peggior sindaco della città, Fontanini e l’assessore periferico Alessandro Ciani. Sia dai banchi dell’opposizione che della maggioranza, spuntano richieste di allontanamento della sagoma leghista dal consiglio. Almeno per un minimo, o per quel che resta, del decoro della città.

I fatti narrati dal Club Tifosi del Napoli di Udine:

Il consigliere della Lega Carlo Pavan si è lasciato andare a numerosi commenti inopportuni a causa di un rigore (peraltro inesistente) non concesso alla sua squadra del cuore e per l’espulsione di Pablo Marì.

Il consigliere ha affermato, e poi cancellato: “i soliti ladri meridionali, anche un orbo avrebbe visto quel mani, ladri”. “…. Meridionali per non dire napoletani di m…., fate schifo”. A giustificazione di tali aberranti convincimenti, aggiunge poi stamane che il “calcio è calcio, che la politica è politica”. Nulla rilevano sia in questa che in altre aggressioni subìte di stampo razzista e subculturali, le dinamiche del campo della partita Napoli-Udinese. Restituiamo al mittente e alla parte politica di appartenenza, che su questi fondamenti ha costruito le sue fortune, i gratuiti insulti di cui siamo destinatari; lo facciamo non solo in nome esclusivo della nostra identità di popolo, ma di diversi connotati rilevabili dalla sua condotta

Il sig. Pavan interpreta a modo suo, ed in questo ci riesce benissimo, il ruolo del tifoso becero che ha così tanto intossicato il calcio, trasformato gli stadi in arene gladiatorie, vere e proprie zone franche del diritto e delle regole, disilluso gli sportivi autentici, allontanato le famiglie. Nessuna fede sportiva può autorizzare alcuno a oltrepassare i confini della convivenza civile, né può essere il salvacondotto per comportamenti così volgari.

Il consigliere comunale Pavan si rende attore di una condotta molto grave: insulta una parte dei suoi amministrati, cittadini e contribuenti. Siamo dunque autorizzati a pensare di poter essere discriminati ogni qualvolta egli si trovasse di fronte a compiere scelte politiche correlate al suo ruolo. Pessimo esempio di quello stile e condotta, desiderata austera e laica, che dovrebbe invece connotare un amministrare pubblico.

Auspichiamo di poter a breve acquisire le prese di distanza sia della Società Udinese Calcio che dell’Amministrazione Comunale di Udine che dovrebbero, a nostro avviso, unirsi a noi nel tentativo di emarginare dalla comunità sportiva e civica friulana i professionisti dello scontro a tutti i costi.

Il Presidente del Club Napoli Udine

Pietrangelo Chierchia