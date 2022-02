GloryToUkraine Exxx…Polzive!!! Da Pozzo, Fontanini e Agrusti si scoprono filo russi. Indignazione dei consiglieri Liano, Soramel e Bertossi. “Togliete quella targa dalla CCIAA di Udine!!”.

Gli basta un “cameo” sul quotidiano di regime per sentirsi assolti e poter trascorrere il week end in serenità. Un sindaco che si fa in quattro pur di favorire gli affari commerciali in città del console onorario della Russia Dall’Ava; un presidente di Camera di Commercio, Da Pozzo, che, come sostiene Enrico Bertossi: “Da qualche anno la Camera di Commercio di Udine e Pordenone ospita il Consolato onorario della Federazione Russa. Avendola presieduta dal 1998 al 2003 ed essendo la stessa un ente pubblico mi permetto di suggerire l’immediata rimozione della targa e l’invito a trovarsi una sede privata. La nostra indignazione deve essere ben chiara anche nei piccoli gesti”. Puntuale.

Poi c’è il vice presidente dell’Ente camerale, il ducetto Agrusti, che non disdegna le sue simpatie per gli zar, vedi Kronospan. Ebbene la targa del consolato russo è ancora lì. L’impresentabile sindaco Fontanini è finito nel mirino della consigliera Ester Soramel: “Il sindaco si dice pronto a ospitare qualsiasi manifestazione di solidarietà verso il popolo ucraino. Perché invece non prende carta e penna e scrive al sindaco della sconosciuta città russa di Dmitrov, scelta a caso non si sa se dal console onorario russo Dall’Ava (a proposito, qualcuno l’ha sentito proferire verbo su quel che sta accadendo?) o da chi per un gemellaggio con Udine e annuncia lo stop all’iter fino a che non cesserà la guerra? Sarebbe un gesto un filino più forte e autorevole, no?”.

Domenico Liano ricorda invece la vicenda Informest del presidente querelante Leopost, Boris Dijust. Appena nominato presidente Dijust ha voluto incontrare Tondo, Manzan e Fontanini per delineare il suo progetto: “Scenari di collaborazione futura sull’asse Friuli-Russia“. Non a caso, si leggeva nel comunicato, la giunta aveva dato il via all’iter per ufficializzare il gemellaggio con la città russa di Dimitrov”. Quali interessi commerciali legano il “Suggeritore” della città russa con il friuli? Fontanini tace si piega a novanta gradi e pensa alla panchina di Giulietta e Romeo. E’ forse lo stesso che è subentrato a una concessione commerciale senza gara?

Glory to Ukraine. Vergogna friulana. “Ancorchè vi crediate assolti (vi basta una cacchetta di citazione sul quotidiano di regime), siete sempre coinvolti”.