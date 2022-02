GloryToSondaggio Exxx…polzive!!! La minaccia russa fa volare il Centrodestra. Ipoteca sulle regionali Fvg. Le ambizioni di Fratelli d’Italia. Analisi Pagnoncelli

Secondo il sondaggio Pagnoncelli pubblicato oggi sul “Corriere” i tre partiti principali del centrodestra si attestano al 46,6% delle preferenze, mantenendo un vantaggio significativo sul centrosinistra (31,4%), mentre si riduce di qualche decimale (da 7,9% a 7,2%) quello sulla coalizione giallorossa (39,4%) e si conferma l’equilibrio con un ipotetico «campo largo» comprendente tutte le forze di sinistra e centrosinistra (incluse quelle meno in sintonia con il M5S): in realtà quest’ultimo prevarrebbe di due soli decimali sul centrodestra (46,8% a 46,6%). Tuttavia, se l’analisi viene parametrata in Friuli, l’esito diventa ancora più incoraggiante per il centrodestra. L’innesto nella coalizione della lista del presidente e la civica del “Grande Centro” (Tondo, Pettarin, Zappalà, Urbani…), permettono alla coalizione di superare agevolmente l’asticella del 50%. In tal senso resta in piedi l’incognita Fedriga presidente, e le richieste di Fratelli d’Italia. Daniela Santanché ha già iniziato ad avanzare pretese in nome e per conto di Giorgia Meloni: la candidatura alla presidenza della Lombardia. Salvini, evidentemente, non ha riposto; ma il significato della proposta di Fratelli d’Italia non va legato alla Lombardia, ma va esteso alle compensazioni sulle prossime regionali e comuni capoluogo. In base a queste valutazioni:

La graduatoria dei partiti vede la conferma del Pd al primo posto con il 21% (+0,2%), seguito da FdI al 19,7% (+0,4%), dalla Lega, stabile al 18%, e dal M5s con il 15,4% (-0,1%). Forza Italia fa segnare l’arretramento più consistente (-0,9%) riconducibile al ritorno alla normalità dopo i riflettori puntati su Berlusconi e il suo partito durante le settimane che hanno preceduto l’elezione del presidente della Repubblica. La federazione Azione/+Europa con il 3,3% è l’unica tra le altre forze politiche a superare la soglia di sbarramento prevista dall’attuale legge elettorale. In flessione di 0,7% la quota degli astensionisti e degli indecisi che si colloca al 40,8%, rimanendo di gran lunga la componente numericamente più rilevante dell’elettorato.