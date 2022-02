LegaMotosega Exxx…Polzive!!! Fedriga a Dubai, Danilo Slokar sui leghisti via-vai. A muso duro contro il saltafossi Antonio Lippolis: “Si Dimetta da consigliere”. Oggi show leghista a Fagagna.

Nel pomeriggio di oggi è attesa a Fagagna una delegazione leghista di alto profilo istituzionale. Nel frattempo, rumors dal deserto hanno segnalato forti perturbazioni nella zona di Dubai. Il presidente Fedriga, accompagnato dal portavoce Edoardo Petiziol, si trovava ieri nell’Emirato per l’Expo. Proprio durante il vertice sui container nella sede della “Box Bay” è stato raggiunto dalla notizia del “salto” di Antonio Lippolis dalla Lega a Fratelli d’Italia. Fedriga non l’ha presa bene e pare che la reazione sia stata furibonda. La formalizzazione del passaggio di Antonio Lippolis dalla Lega a Fratelli d’Italia, ha mandato su tutte le furie anche il fumantino vice presidente del gruppo in consiglio regionale, Danilo Slokar.

Come riporta “Il Piccolo” di oggi, Danilo non le manda a dire e tuona: “Visto che apprezzo molto la coerenza di Lippolis, mi aspetto si dimetta da consigliere regionale e rimetta agli elettori ogni valutazione sul suo operato. Se non fosse stato per l’altruismo dell’assessore Pierpaolo Roberti, dimessosi dall’incarico di consigliere regionale (come tutti gli assessori ndr), a quest’ora il consigliere Lippolis non siederebbe nemmeno in consiglio regionale”. Pronta la replica del collega Leonardo Barberio: “Il prossimo anno gli elettori valuteranno anche il suo (di Slokar) operato”.