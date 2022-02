GloryToUkraine Exxx…Polzive!!! Bufera sulla camera di commercio di Udine-Pordenone. Spunta un parcheggio riservato al console russo filo Putin.

Non solo la targa del Console onorario della Federazione Russa, la Camera di Commercio di Udine-Pordenone (presidente da Pozzo, vice Agrusti…), ha riservato e tuttora disponibile, un parcheggio privato per il para-diplomatico russo Carlo Dall’Ava, residente a San Daniele del friuli. L’impreditore del prosciutto crudo che, dopo 4 giorni di bombardamenti contro l’Ucraina, gode ancora del privilegio di uno stallo personale proprio all’ingresso ovest. L’ente camerale friulano è forse l’unico in Italia che non si è accorto del conflitto?. Oppure i vertici temono di incrinare le relazioni fra il console onorario e il despota Putin?