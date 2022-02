AzzanoBaccano Exxx…Polzive!!! Il lodo Ciriani incombe sul vertice del Centrodestra per le amministrative: A Codroipo Fratelli d’Italia inconciliabile con le nuove geometrie politiche.

Questa settimana sono previsti due vertici del centrodestra Fvg. Oggi un tavolo regionale, giovedì o venerdì quello provinciale di Udine. Ordine del giorno, le elezioni amministrative e le spine che le accompagnano. E’ l’ultimo test prima delle regionali del prossimo anno. Si va al voto in comuni importanti come Monfalcone, Gorizia, Duino, Casarsa, Lignano, Codroipo e AzzanoX. Su questi ultimi due comuni, oltre che su Tolmezzo, Tarvisio e Lignano, sono concentrati i riflettori dei segretari dei rispettivi partiti. Ad Azzano X, il capogruppo al Senato di Fratelli d’Italia Luca Ciriani ha presentato una settimana fa il candidato sindaco Massimo Piccini; una mossa inaspettata per l’intera coalizione che aveva già chiuso l’accordo con Angelo Bortolus sostenuto da Lega, Forza Italia, Progetto Fvg e Lista Bortolus. Una competizione assurda soprattutto se si pensa a ciò che potrebbe accadere in caso di ballottaggio. La prova di forza dei meloniani pordenonesi è rimbalzata sull’altra sponda del Tagliamento, esattamente a Codroipo dove la figura del neo patriota sindaco Marchetti è considerata troppo ingombrante di fronte ai nuovi scenari politici che si stanno sviluppando nell’area. Soprattutto di fronte alla necessità di riportare il codroipese nel perimetro regionale delle avanguardie economiche e culturali che gli spettano. Per ottenere questo risultato occorre tagliare il cordone amministrativo con l’attuale sindaco la cui “copertura” politica è legata al pordenonese Luca Ciriani. Lo stesso che ha ribaltato il tavolo della coalizione di centrodestra ad AzzanoX. In questo senso, Forza Italia, ProgettoFvg, Lega e la civica del “CentroCampo” stanno disegnando il prototipo amministrativo da perfezionare prima dell’appuntamento elettorale. Non c’è Fratelli d’Italia cui i negoziatori codroipesi sono condizionati dal “lodo” AzzanoX. Vieppiù che rimbalzi dalle risorgive danno per certo un impegno a tutti gli effetti del sindaco uscente (obiettivo la vice sindacatura) con l’appoggio del pordenonese Ciriani. La prospettiva è funesta per il partito della Meloni che si trova lacerato fra la corrente udinese di Rizzetto e quella pordenonese di Ciriani. In mezzo la coalizione di centrodestra che non attende le comodità del sindaco uscente per iniziare l’opera di radicale rinnovamento codroipese. Le batterie sono al lavoro ma risulta improbabile un veto della corrente udinese di Fratelli d’Italia su Marchetti contro il potente capogruppo al Senato Luca Ciriani. La partecipazione diretta di Marchetti alle prossime comunali fa salire la temperatura anche in casa Lega. Non è una novità che il vice sindaco Antonio Zoratti, primo dei non eletti della Lega in regione, possa farsi influenzare dal ducetto su un progetto alternativo al centrodestra e creare una frattura dolorosa con la Lega di Bozzini e De Cecco. Considerando le premesse (non meno di 4 candidati) a Codroipo si andrà al ballottaggio.