CarnevaleForestale Exxx…Polzive!!! Facevano la cresta alle pause pranzo: Licenziati 4 dipendenti regionali di Maniago e Frisanco (Pn). 1 ispettore sospeso. Per altri 2 ipotesi di truffa aggravata e peculato.

La commissione disciplinare regionale, in seguito alle indagini della Procura di Pordenone, ha randellato gli ispettori del corpo forestale del Friuli Venezia Giulia che facevano la cresta sulle pause pranzo. In pratica se le facevano retribuire.

Quattro dei cinque dipendenti regionali sono stati licenziati. Si tratta di Alessandro Di Daniel di Maniago (Pn), il maresciallo Vittorino Marcolina e Franco Mazzoli di Frisanco (ora pensionato) e Mario Osti di Maniago. Mauro Toffolutti di Pinzano è stato sospeso per tre mesi dal servizio. Restano ancora da definire le posizioni di altri 2 dipendenti regionali che fanno capo al Corpo Forestale dell’assessore Zannier. E sono il maresciallo Barbara Levis (47 anni) di Pozzuolo del Friuli, in servizio a Udine e dell’ispettore Armando Rosa Gastaldo di Maniago (62 anni). La commissione regionale non ha ancora preso provvedimenti riguardo le accuse che vengono loro contestate. Sul fronte della Procura il titolare Raffaele Tito contesta ai 7 dipendenti i reati di truffa aggravata ai danni della Regione, falso ideologico. Per Levis e Gastaldo anche l’ipotesi di peculato per via dell’uso dell’auto di servizio per scopi privati. L’inchiesta era stata avviata in seguito a segnalazioni riguardanti un forestale che, in orario di lavoro, si dedicava alla “purcitade” una golosa tradizione friulana legata alla macellazione del maiale. L’ispettore avrebbe svolto l’attività di norcino fra le 8 e le 14, nel pieno dell’orario di servizio. I movimenti delle auto dei dipendenti regionali venivano costantemente monitorati con il gps. Gli inquirenti avevano fatto installare anche delle telecamerine di fronte a due abitazioni degli ispettori. E’ stata sorvegliata anche l’area della timbratura dei cartellini.

La difesa dei 5 forestali (4 licenziati e sospeso) è affidata all’avvocato Antonio Malattia che sta valutando di impugnare le sanzioni disciplinari davanti al giudice del lavoro. “Si tratta di un provvedimento ingiustificato – osserva il legale – a fronte di omesse timbrature. Hanno lavorato gratis per la regione che ora si priva di professionisti importanti”. Malattia, in sede disciplinare, ha ribadito che, per un forestale, “è impossibile timbrare il cartellino se si trova sul territorio per ragioni di servizio”. In un caso erano conteggiate 150 ore di lavoro regalate alla regione in nove mesi, senza chiedere nessun recupero”. ForestaliBaccanali.