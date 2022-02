GloryToUkraine Exxx…Polzive!!! Bertossi percuote gli storditi Da Pozzo e Fontanini. Chiesta la sospensione dell’attività dell’ufficio della CCIAA del loro amico console russo Carlo Dall’Ava.

C’è voluta la randellata del consigliere comunale di Udine Enrico Bertossi per far rinsavire il presidente della Camera di Commercio di Udine Pordenone Giovanni Da Pozzo. L’esponente di “Prima Udine” aveva chiesto come mai, dopo 3 giorni di bombardamenti da parte dei Russi in Ucraina, fosse ancora attivo l’ufficio del consolato russo presso la Camera di Commercio di Udine e Pordenone (presidente Da Pozzo, vice il compare e ducetto Agrusti). Il 21 settembre 2015 era stata inaugurata a Udine l’attività del Consolato Onorario della Federazione Russia di Putin. Carlo Dall’Ava, 50enne imprenditore friuliano, produttore del prosciutto Dok Dall’Ava, era stato nominato Console onorario dal Ministero degli Affari Esteri della Federazione. Il console putiniano mantiene ottimi rapporti anche col sindaco Fontanini. Il sindaco lo agevola nell’apertura di varie attività commerciali nel capoluogo friulano.

Dopo che ieri Bertossi ha tirato via la sberla mondiale ai due, il presidente “distratto” Giovanni Da Pozzo ha fatto sapere “….di aver contattato e richiesto un incontro al console onorario della Federazione Russa (dall’Ava) in merito alla presenza dell’ufficio ospitato nella sede camerale a Udine. Ho intenzione di chiedere al console onorario la sospensione delle attività dell’ufficio, che ospitiamo da anni…”. Din Don… Ancorchè voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti.