Giuliano Almerigogna è morto.

E’ morto domenica 30 giugno all’età di 70 anni Giuliano Almerigogna. Collaboratore del Messaggero Veneto e formidabile critico musicale. Così lo ricorda il collega Nicola Cossar: ” Hai raccontato e aiutato tutti: Folkest e Folk Club, Canzoni di Confine, Gorizia Jazz e Udine Jazz, i fraterni amici di Controtempo, tanto per citare alcuni. Nel nostro lavoro la vista non ti permetteva di usare il computer (l’unica battaglia che ho perso con te), né di guidare l’automobile, così centinaia di volte ti ho visto arrivare in redazione con mamma Marina o papà Paolo, o con Mauro o con Fulvio. Sempre felice, con l’eterno e fiero berretto e lo zainetto affollato di block-notes e penne biro, pronto per un altro giorno di musica da raccontare”.