Selvaggia Lucarelli: “Il problema è che in sala stampa ci sono giornalisti che non conoscono l’abc della musica e vadano serenamente a Sanremo ammettendo di non sapere chi sia Geolier. E cioè l’artista ad aver venduto di più nel 2023 e record su Spotify. “Non conoscevo Geolier” e “chi ca**o é Geolier” mi pare sia una questione su cui riflettere più della vittoria di Angelina”.