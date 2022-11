GeloFontanini Exxx…Polzive!!! Decide il sondaggio: Pessimo il gradimento del sindaco. Centrodestra senza candidati. De Toni unisce il patto civico e il PD. Enrico Bertossi deluso.

C’è grande attesa nel centrodestra friulano per conoscere l’esito del sondaggio che Fontanini ha fatto commissionare, a spese della Lega, sul suo indice di gradimento fra gli elettori di Udine dopo i peggiori 4 anni e mezzo di governo cittadino. I 5 “drivers” principali sono tutti falliti: sicurezza; turismo; sanità, ambiente (porta porta dal costo esorbitante in rapporto al risultato); commercio. In tal senso il sondaggio sarebbe impietoso. Secondo i primi rimbalzi dal palazzo i numeri risultano molto scoraggianti tanto da convincere il pusillanime Fontanini a sciogliere la tormentata riserva e rinunciare a difendere il centrodestra contro l’avversario De Toni. Il sindaco vuol far credere che la colpa è degli alleati, in realtà il grande vantaggio del sistema maggioritario è che non perdona. E’ la persona che conta, se lo “sbagliato” non è capace di fare squadra, poteva fare a meno di candidarsi e smetterla di frignare. Fedriga, Honsell, Cisint, Dipiazza, Valent, Felcaro, Ziberna, Ciriani, Zanette e molti altri suoi colleghi lo dimostrano. Per il centrodestra, giacché sarà improbabile che Vestaglia si ricandidi, iniziano i problemi. Non c’è il nome del candidato e le lancette sono tornate agli anni ’90 quando la coalizione mandava allo sbaraglio candidati di bandiera che venivano puntualmente bastonati dal centrosinistra. Una parentesi di 5 anni infausti che si chiuderà nel peggiore dei modi per riconsegnare la città in mano al centro sinistra. Spetterà all’ex rettore Felice De Toni guidare la riscossa sotto la regia di Saro-Colautti, sostenuto dalla maggior parte delle civiche: SiAmoUd; Cittadini per il presidente; Costruire Futuro; Patto per l’Autonomia; Sinistra Unita; Coesis; Progetto Innovare. Quasi tutto il firmamento delle civiche cui si aggiunge il Terzo Polo. Resta da sciogliere la riserva del PD anche se pare ormai che i vertici cittadini siano orientati su De Toni. Per Sinergia Civica e Prima Udine invece, l’indicazione resta quella di Venanzi.

Enrico Bertossi ne spiega il motivo: “Una grande coalizione che deve basarsi su un programma chiaro e concreto impegnativo per tutti, non essere influenzata dai giochi di partito nazionali e regionali e condividere un metodo democratico per la scelta del candidato coinvolgendo i cittadini attraverso le primarie”. In merito allo schieramento delle civiche in favore di De Toni, Bertossi raccomanda: “Nel 2018 tutti insieme hanno preso il 16% (Progetto Innovare, Siamo Udine e Patto per l’Autonomia) a cui vanno sommate le 16 preferenze prese dalla presidente di Costruire Futuro nella lista dei Cittadini in regione. Solo due dei quattro consiglieri comunali eletti fanno parte del gruppo. Le altre minoranze (Pd, M5S e Prima Udine) hanno preso il 34,64% dei voti. Consiglierei un po’ più di realismo e umiltà se veramente si lavora per costruire e non per distruggere”.